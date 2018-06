Daspo in zona U: gli rompe il naso in Piazza Verdi, lo riconosce e chiama il 113

Una denuncia per lesioni gravi e false attestazioni, ma anche il "Daspo" prefettizio per un cittadino marocchino di 28 anni.

Alle 7 di ieri mattina un connazionale ha chiamato il 113: aveva riconosciuto in via Mazzini l'uomo che, senza apparente motivo, lo aveva preso a pugni in faccia la sera prima, mentre era con alcuni amici in Piazza Verdi. Era finito in ospedale ed era stato dimesso con 30 giorni di prognosi per lesioni al setto nasale.

Gli agenti lo hanno individuato e bloccato: visibilmente ubriaco, era senza documenti e ha fornito false generalità, poi una volta salito a bordo della volante ha gettato un involucro con 2,45 grammi di cocaina. Il 28enne con vari alias e diversi precedenti per spaccio, non potrà più avvicinarsi alla zona universitaria.

I servizi straordinari di Polizia in Piazza Verdi e nelle vie limitrofe, ieri sera hanno portato anche al controllo di alcuni locali tra via Petroni e via Bibiena: sono stati identificate 28 persone delle quali 10 con precedenti. Tra un gruppo di cittadini tunisini, tutti senza documenti e irregolari, anche un 20enne destinatario dell'ordine di espulsione del questore.