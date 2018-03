Piazza Verdi, palco e 200 posti a sedere per il programma estivo 2018

Creare un presidio dell'area universitaria, valorizzare il patrimonio storico e artistico, promuovere la musica partendo dal vicino Teatro Comunale: questi gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si pone annunciando un avviso per immaginare Piazza Verdi e zone limitrofe la prossima estate.

Un'rea spettacoli in piazza Verdi (con un palco e 200 posti a sedere) più una dedicata alla socialita', con annesse eventuali attivita' commerciali, in via del Guasto e largo Respighi. Il Comune di Bologna disegna cosi' la zona universitaria in versione estiva: sono questi, infatti, gli elementi principali dell'avviso pubblicato per selezionare una proposta per la gestione del comparto dal 15 maggio al 15 ottobre.

"Questa proposta si integrera' al vasto programma estivo realizzato in collaborazione con l'Universita', in continuita' con le linee progettuali portate avanti dal fortunato format 'La via Zamboni', che si svolge con successo ormai da due stagioni proprio nell'area universitaria". Con questo intervento l'amministrazione "mettera' in campo uno sforzo senza precedenti in termini di risorse per la cultura in zona universitaria, la nostra ricetta per il contrasto al degrado- afferma l'assessore Matteo Lepore- e lo faremo in stretto raccordo con Universita', Teatro comunale, Prefettura e Questura". I progetti dovranno essere presentati entro il 10 aprile. Saranno ammessi all'avviso esclusivamente associazioni, fondazioni, cooperative e imprese che possono documentare attivita' di ideazione-organizzazione di eventi in ambito culturale da almeno tre anni. Il progetto selezionato potra' contare su un contributo, quantificato in relazione alla qualita' e alla sostenibilita' della proposta complessiva.

"Con il titolare del progetto vincitore verra' concordato un palinsesto di due eventi in media alla settimana - spiega il Comune - a cui si aggiungeranno gli appuntamenti programmati dal Teatro e altri eventi di rilievo cittadino in via di definizione". Il programma complessivo verra' costituito "con attenzione all'alternanza dei vari generi (musica, teatro, danza, incontri)- si legge nell'avviso- cosi' da intercettare i gusti del variegato pubblico di giovani, studenti, famiglie, nuovi cittadini, city user e turisti". Il tutto, continua il documento, "compatibilmente con il Regolamento comunale per la disciplina delle attivita' rumorose".

L'area spettacoli in piazza Verdi dovrà prevedere una platea di circa 200 sedute. Il palco, recitano le prescrizioni allegate al bando, dovra' essere privo di copertura e fondali fissi, ma saranno ammesse scenografie temporanee per i singoli eventi. Gli elementi che costituiscono il ring non potranno superare l'altezza massima di otto metri da terra, mentre la pedana non dovra' essere piu' alta di 1,20 metri.

REGOLE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E CIBO. Tutte le strutture fisse per la somministrazione di bevande e cibi dovranno avere "forma compatta", la loro altezza massima non potra' superare i 250 centimetri e non potranno essere fissate direttamente alla pavimentazione stradale. Si prescrivono materiali, finiture e colori "compatibili con il contesto storico-architettonico". Tra gli altri vincoli inseriti nell'avviso, poi, si prevede che "l'illuminazione all'interno e all'esterno delle strutture non deve essere abbagliante e non puo' avere luci colorate". Infine, "i gestori dovranno impegnarsi a mantenere in ordine e pulite le strutture per garantire il decoro dell'area", avvisa l'amministrazione comunale.