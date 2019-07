Zona Universitaria: controlli serrati durante la notte, disposto servizio interforze

Controlli serali e notturni più serrati in zona universitaria, dove, su decisione del Questore di Bologna, è stato disposto un sevizio interforze che coinvolge pattuglie fisse e dinamiche di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, in concomitanza con gli eventi estivi e dopo la morte per overdose di un giovane in vicolo Facchini, avvenuta la sera del 9 luglio.

In PIazza Verdi, gli agenti di Polizia sono intervenuti ieri sera alle 20 per sedare una lite tra due fidanzati, una veneziana di 26anni e un napoletano di 20 anni più anziano: quest'ultimo, pregiudicato, era gravato da un divieto di ritorno in città ed è quindi stato denunciato.

Alle 23 un cittadino gambiano di 27 anni con precedenti è stato "daspato" e denunciato per spaccio in via Zamoni .

La notte precedente i Carabinieri hanno denunciato un cittadino tunisino di 21 anni, già espulso dall'Italia e trovato in possesso di un coltello.