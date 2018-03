Piazza Verdi: espulso per tre volte è ancora in Italia, arrestato

Andava e veniva dall'Italia a suo piacimento, ma era già stato espulso più volte. La Polizia ha arrestato ieri mattina poco prima delle 10 un 33enne di nazionalità tunisina per ingresso illegale sul territorio dello stato.

Gli agenti lo hanno controlalto in Piazza Verdi: era senza documenti e, da un controllo più approndito, hanno appurato che era stato accompagnato qualche giorno fa alla fontiera. Secondo le disposizioni di legge, allo straniero colpito da provvedimento amministrativo di espulsione è fatto divieto di rientro legale in Italia per 10 anni (o per il minor periodo, comunque non inferiore ai 5 anni).

Il 33enne era già stato arrestato nel 2002 e 2015 per lo stesso reato.