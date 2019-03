Spacca bottiglia e tenta rapina con un cutter

Un 27enne è stato arrestato dalla Polizia in Piazza Verdi questa notte, dopo una aggressione per rapina. Intorno alle tre di questa notte infatti è stata la volante della Polizia a intercettare la vittima, un cittadino bangladese di 32 anni, il quale ha riferito di essere stato approcciato dal 27enne.

Dopo aver spaccato una bottiglia sul cestino della bicicletta dell'uomo, l'aggressore ha estratto un cutter e ha chiesto del denaro. Al rifiuto, l'uomo se la è presa con il mezzo, tagliando le ruote, per poi allontanarsi a piedi.

All'arrivo degli agenti l'uomo ha cominciato a dare in escandescenze. Il cutter p stato rinvenuto in un cestino poco distante, mentre il 27enne è stato portato in Questura. L'accusa per lui è di tentata rapina aggravata. In pochi giorni un altro episodio analogo si era verificato in via Petroni: due ragazze sono state aggredite per denaro. Per i fatti è stato arrestato un quarantenne.