Piazza Verdi, tenta una rapina: in tasca droga e oltre mille euro

Un arresto in Piazza Verdi messo a segno dai Carabinieri, grazie allo sguardo attento di due uomini in borghese. Lo hanno visto mentre cercava di rubare il portafogli a un minorenne e a quel punto è stato fermato e perquisito: addosso aveva 79 grammi di cocaina e 1.280 euro in contanti.

Si tratta di un uomo di origini tunisine classe '88 pregiudicato. E' stato arrestato per tentata rapina e per possesso di sostanze stupefacenti.