Piazza Verdi, spunta striscione per liberazione di Battisti: 'Amnistia per tutti'

Uno striscione con su scritto 'Battisti libero' è stato affisso in Piazza Verdi. A darne notizia è il collettivo bolognese di Noi Restiamo che sullo stesso banner chiede l'amnistia "per tutti i compagni e le compagne", definendo l'ex militante dei Pac, condannato per quattro omicidi e recentemente estradato e rinchiuso in carcere a Oristano, un "capro espiatorio", e parla di "arma di distrazione di massa". In una nota sui social il collettivo chiede anche lo "stop immediato" al regime di isolamento nei confronti dell'ex terrorista.

Un messaggio analogo era comparso anche a Roma, sucitando il commento sdegnato della senatrice e sottosegretaria Borgonzoni, che in merito aveva parlato di "bestialità", condannando il gesto.