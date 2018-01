Container in piazza Verdi: l’architetto illustra il progetto - VIDEO

Il Winter village si allarga. Ecco pronto il container con torretta, struttura che prevede una serie di destinazioni. C’è anche uno spazio che sarà usato come aula pubblica e un punto panoramico

Lavori in corso in piazza Verdi per l'installazione dei nuovi container del 'winter village'. Si tratta dell'estensione del progetto di via del Guasto, partito a giugno e poi prorogato nella versione invernale, voluto dal Comune di Bologna per riqualificare la zona universitaria.

Il primo container, quello piano strada, era apparso lo scorso dicembre e ospiterà un punto informazioni sulle attività culturali in città. La torre (alta dieci metri, panoramica) e quello al primo piano sono in allestimento e resteranno in piazza un paio di mesi.

Dopo l'inaugurazione, prevista nelle prossime settimane, il container sporgente diventerà uno spazio relax per chi vuole studiare, leggere o semplicemente rilassarsi. Oltre a mostre ed eventi in calendario.