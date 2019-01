'Cavallo di ritorno' per lo smartphone: la Polizia 'si gode' la scena

30 euro per riavere un iPhone. Vittima dell'estorsione una ragazza bolognese derubata del suo cellulare in Piazza Maggiore. Quando ha composto il suo numero con il telefono di un'amica, ha risposto un uomo: "Se vuoi indietro il telefono, mi devi dare 30 euro, vieni in Piazza VIII Agosto alle 17".

La ragazza ha così chiamato la Polizia, così il pomeriggio del 15 gennaio è stato disposto un intervento della volante e della Squadra Mobile: gli agenti hanno assistito allo scambio e subito dopo hanno messo le manette a un cittadino tunisino di 27 anni con l'accusa di estorsione. Lo straniero, con a carico un divieto di dimora e precedenti per droga, verrà processato per direttissima.