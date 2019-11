Furti e vetri rotti nel parcheggio di Piazza VIII Agosto: "Atti figli del buonismo"

Non sarebbe la prima volta per diversi cittadini che quando sono andati a ritirare l'auto nel parcheggio sotterraneo di Piazza VIII Agosto in centro a Bologna, l'hanno trovata con i vetri spaccati.

Sugli episodi interviene con una nota Nicolò Malossi, coordinatore provinciale della Lega Giovani Bologna:” Pensare di dover pagare un pedaggio, peraltro costoso, per il parcheggio per poi ritrovare la propria macchina danneggiata è veramente inaccettabile, questi atti sono figli di un buonismo dilagante che non fa altro che creare degrado e insicurezza”.

“Non siamo di fronte a un caso isolato,”- prosegue Malossi -“ricevo segnalazioni di questo genere riguardanti quel parcheggio da diverso tempo, sintomo evidente che è stato preso di mira e che gli autori sono consapevoli di farla sempre franca” e conclude “chi declassa questo tipo di reato a microcriminalità non sa cosa significhi vivere nella quotidianità di chi ogni giorno, per lavoro o studio, utilizza l’automobile; mi auguro che si intervenga con un potenziamento del sistema di videosorveglianza e se necessario con un presidio delle nostre forze dell’ordine”- conclude Malossi.

Anche a Rastignano sono stati segnalati atti vandalici all'interno di un parcheggio in via Andrea Costa. In quel caso, avrebbero usato alcuni estintori.