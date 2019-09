Piazzola sospesa: ambulanti in subbuglio, nel weekend visite illustri

Piazza VIII agosto è contesa. Da giorni non si placa la polemica per l'annullamento della Piazzola il 27 e 28 settembre prossimi (venerdì e sabato): alcuni ambulanti, molti non aderenti alle associazioni di categoria, nei giorni scorsi avevano protestato lunedì scorso vivacemente, interrompendo il consiglio comunale a più riprese con toni molto accesi.

A mandare i commercianti delle bancarelle su tutte le furie è stato il nulla di fatto rispetto alla concessione di via Indipendenza per posizionare le merci, al posto della piazza, occupata per la tre giorni dei coltivatori diretti. Il Comune aveva praticamente dato la cosa per fatta, dato che ci erano stati già precedenti, ma Soprintendenza, prefettura e vigili del fuoco questa volta hanno detto no, e il riposizionamento è saltato. Di qui la scelta delle proteste, annunciate anche radicali da parte degli ambulanti che hanno 'occupato' il consiglio comunale, più sfumate quelle di una delle associazioni di categoria riferimento degli ambulanti.

A nulla sembrano essere servite alcune giornate di riparazione offerte agli ambulanti, alcuni dei quali sono sul piede di guerra, paventando perfino il disturbo del villaggio dei coltivatori diretti. Dulcis in fundo, sembra dai rumors di palazzo che nel weekend, il presidente del consiglio Giuseppe Conte e Matteo Salvini possano fare visita, il primo sabato, il secondo domenica, nella piazza della Piazzola. Per il premier continua il tour di accreditamento nelle varie anime del paese, mentre il secondo cerca un pulpito locale dal quale lanciare la sua candidata alle elezioni regionali, Lucia Borgonzoni. A fare da contorno, potrebbero quindi essere le proteste per lo spostamento degli ambulanti.