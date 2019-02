Trovato in bus senza biglietto: addosso droga e due coltellini

Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi e sanzionato per possesso di stupefacenti, a bordo del bus Tper 99. E' sucesso ieri pomeriggio, quando gli accertatori Tper hanno chiamato una volante della Polizia per supporto all'identificazione del giovane, che era a bordo con un compare, un coetaneo.

Al momento dell'accertamento il giovane, cittadino gambiano, è risultato sprovvisto di biglietto: il suo amico, un cittadino ghanese -visto dagli accertatori- avrebbe tentato di cedere il proprio abbonamento al 20enne. Dopo la perquisizione, al primo sono stati trovati due coltellini di cui nbon ha saputo giustificare l'utilizzo. PErtanto, oltre alla sanzione degli accertatori, è scattata anche la denuncia e l'ulteriore sanzione per il possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. Entrambi i soggetti risultano regolari e incensurati.