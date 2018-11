Cerca di 'seminare' gli agenti: quando lo fermano dà in escandescenze

Un giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza a scopo di spaccio. E' successo ieri sera nei pressi di piazza VIII agosto. Il ragazzo, un 23enne del Gambia, è stato notato dalla volante in atteggiamento sospetto. Accortosi di essere osservato, il ragazzo ha gettato a terra qualcosa ed è corso via, facendo temporaneamente perdere le proprie tracce.

I poliziotti lo hanno però avvicinato dopo circa un'ora mentre si trovava proprio nei pressi dell'ultimo avvistamento. Anche in questo caso il 23enne ha cercato di disfarsi di quella che poi è risultata essere della marijuana, per un totale di poco più di sei grammi. Per gli agenti il controllo non è stato facile: il giovane è stato bloccato, ma non ha ripsarmiato qualche calcio e anche alcuni sputi in direzione dei poliziotti.