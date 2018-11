Resistono al controllo della Polizia, due giovani in manette

Intervento movimentato ieri pomeriggio per la Polizia, quando sono stati controllati due giovani, uno dei quali visto cedere della sostanza a un terzo soggetto. Dal controllo è emerso che uno dei due, un cittadino gambiano di 18 anni era in possesso di modiche quantità di marijuana.

I due però non avrebbero reagito bene alle richieste degli agenti, e sono cominciate a volare minacce e spintoni nei confronti dei poliziotti. Alla fine anche l'altro soggetto, un mailano di 29 anni ha cominciato ad agitarsi e agli agenti non è rimasto altro che portare entrambi in questura. Ora entrambi i soggetti dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.