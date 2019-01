Piazza VIII Agosto: minore morde gli agenti e li manda all'ospedale

Un cittadino gambiano 17enne durante un controllo aggredito due poliziotti. Alle 15, durante un controllo delle zone adiacenti alla Montagnola, è stato fermato e, a suo dire, era sprovvisto di documenti.

Dapprima ha insultato gli agenti, poi li ha aggrediti aggrediti a morsi. Il ragazzo è stato riaffidato a una comunità per minori e denunciato per resistenza, lesioni e oltraggio. I due poliziotti sono stati dimessi dal pronto soccorso con 7 e 5 giorni di prognosi.

Sempre durante i servizi di controllo, un 29enne gambiano è stato arrestato per spaccio. Gli agenti lo hanno visto cedere marijuana a un cittadino moldavo di 33 anni. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana, mentre l'acquirente ne aveva in tasca oltre 11. Il 29enne, senza precedenti, sarà processato per direttissima il 28 gennaio.