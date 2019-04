Rapina davanti al McDonald's: minore preso a schiaffi e derubato

Dapprima gli hanno chiesto dei soldi, poi lo hanno preso a schiaffi e costretto a consegnare 50 euro. E' accaduto ieri poco dopo le 20 in Piazza VIII Agosto. Vittima un 17enne, di origini tunisine, che ha chiamato il 113 e ha fatto finire nei guai due connazionali, di 28 e 21 anni.

Agli agenti arrivati sul posto ha raccontato di aver incontrato davanti al McDonald's due ragazzi più grandi che conosceva di vista, lo hanno avvicinato, gli hanno chiesto dei soldi e, al suo rifiuto, lo hanno preso a schiaffi, così, impaurito, ha consegnato 50 euro.

Le volanti, grazie alle descrizioni, hanno individuato i due presunti autori in via di Corticella: entrambi sono stati denunciati per rapina in concorso.