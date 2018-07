Piazza VIII Agosto: si appisola e viene derubato, poi le minacce con coltello e bottiglia

Gli agenti di una volante in controllo del territorio ieri mattina alle 7.30 sono stati fermati in via Irnerio da un cittadino gambiano di 25 anni che riferiva di essere stato rapinato.

Era arrivato a Bologna con il treno e sarebbe dovuto ripartire dopo poco, quindi si era appisolato dietro al monumento ai caduti di Piazza VIII Agosto, quando si era svegliato di soprassalto perché due uomini, in compagnia di una donna, lo avevano strattonato, portando via il suo zaino, con gli effetti personali, un borsello, i documenti, una collanina, i telefoni cellulari e il portafoglio con 250 euro, per poi entrare nel Parco della Montagnola. Non avendo il telefono non era riuscito ad avvertire tempestivamente le forze dell'ordine, così ha deciso di seguire i ladri.

Minacciato con coltello e coccio di bottiglia

Li ha individuati mentre gettavano a terra lo zaino, i suoi vestiti e i prodotti per l'igiene, ma quando si è avvicinato i due uomini, descritti come un nord-africano e un italiano, lo hanno minacciato con un coltello e un coccio di bottiglia, spaventandolo e facendolo desistere. I poliziotti hanno rinvenuto nel luogo indicato dalla vittima lo zaino, i vestiti e il borsello, oltre al coltello e alla bottiglia rotta: poi hanno individuato e ammanettato uno dei rapinatori, cittadino marocchino di 29 anni. Poco distante anche la donna, ucraina 39enne, risultata estranea ai fatti.

All'atto della perquisizione, in tasca all'arrestato sono stati trovati il portafoglio con soli 165 euro e una collanina con ciondolo che il gambiano aveva descritto con precisione. Il marocchino è stato rinchiuso alla Dozza in attesa della convalida dell'arresto: deve rispondere di rapina pluriaggravata in concorso.