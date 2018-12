Fermato in piazza XX Settembre: aveva un divieto di dimora e ritorno

Erano le 23.40 di venerdì sera quando una pattuglia della Polizia in servizio in Piazza XX Settembre lo ha notato: lui aveva visto le divise e aveva cercato di dileguarsi tra la folla, ma senza successo. Il controllo ha rivelato due divieti: uno di dimora a Bologna e uno di ritorno in città. L'uomo, nato a Napoli nel '77, è stato denunciato per inottemperanza.