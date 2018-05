Stazione: mezz'etto di 'fumo' nel pacchetto di sigarette, 30enne nei guai

Era già stato espulso dall'Italia il cittadino tunisino di 30 anni che invece ieri stazionava in Piazza XX Settembre, nei pressi della Stazione.

Alle 23 gli agenti della volante lo hanno visto discutere animatamente con altre persone per poi nascondere un pacchetto di sigarette contenente quasi mezz'etto di hashish vicino al Cassero di Porta Galliera. Fermato e identificato, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio e per inottemperanza all'ordine di espulsione del questore.