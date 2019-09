Piazzola sospesa per due giorni, gli ambulanti protestano

Il Comune di Bologna annulla il mercato della Piazzola nel weekend dal 27 al 29 ottobre per ospitare in piazza VIII Agosto e nelle strade limitrofe del centro il Villaggio del contadino di Coldiretti. Ma gli ambulanti non ci stanno e protestano contro la decisione dell'amministrazione.

Fiva-Ascom ritiene "inammissibile il trattamento riservato ai propri associati e a tutti gli operatori" del mercato. Palazzo D'Accursio, contesta l'associazione, "ha improvvisamente deciso, nonostante gli incontri in cui le varie parti avevano già trovato un accordo, di annullare il mercato in quelle date senza dare alcuna altra possibilità di lavoro agli imprenditori per quel fine settimana".

Per Fiva si tratta di "una forte mancanza di rispetto nei confronti del lavoro degli ambulanti già colpiti durante l'ultimo anno da varie calamità naturali ed eventi di rilevanza cittadina che ne hanno compromesso la regolare attività imprenditoriale". Ora aspettano "di essere convocati nel più breve tempo possibile dall'Amministrazione comunale e di ricevere proposte alternative che possano almeno in parte compensare il grave danno che stiamo ricevendo".

Anche un'altra associazione, L’Anva di Bologna, aderente a Confesercenti, manifesta la propria contrarietà: "Anva si era dichiarata disponibile a realizzare il mercato della Piazzola nella “T” in alternativa a piazza VIII Agosto e chiede che l’Amministrazione, che in un primo tempo aveva dato la disponibilità, superi le problematiche autorizzative in quanto evento straordinario e autorizzi questa opportunità alternativa che potrebbe in parte risarcire il danno arrecato al Mercato.