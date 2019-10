Piazzola più pulita, nuove regole: punti di raccolta differenziata e obbligo di conferimento per gli ambulanti

Nuove regole per la raccolta dei rifiuti nell’area della Piazzola: il Comune di Bologna ha emanato le disposizioni operative valide per gli operatori del mercato storico della città per far sì che al termine delle giornate di attività l’area sia più pulita e si elimini il fenomeno diffuso e consistente dell’abbandono di rifiuti. La raccolta sarà differenziata: carta, cartone e plastica dovranno essere buttati in due compattatori a fine mercato, poi sarà l’impianto di Hera a separarli. Le nuove regole entreranno in vigore dal 25 ottobre 2019 e dall’8 novembre, dopo due settimane di prova, si entrerà a regime e scatteranno le sanzioni amministrative per gli ambulanti che non rispetteranno le disposizioni. Tutti i dettagli sono contenuti in un volantino che da venerdì 11 ottobre comincerà a essere distribuito a tutti gli operatori della Piazzola. “Introduciamo nuove regole per tutelare il decoro dell’area dove si svolge lo storico mercato della Piazzola – dichiara l’assessore al commercio Alberto Aitini – e costruiamo finalmente le condizioni anche per differenziare meglio i rifiuti”.

Come funzionerà la raccolta dei rifiuti in Piazzola

Dal 25 ottobre, in tutte le giornate di mercato (venerdì e sabato, recuperi ed edizioni straordinarie), dalle 17 alle 20, tutti gli operatori della Piazzola, spuntisti compresi, dovranno recarsi a uno dei due compattatori che si trovano in Piazza Otto Agosto (vicino all’ingresso del parcheggio interrato) e sulla rampa di accesso al Parco della Montagnola (lato via Irnerio) e buttare carta, cartone e plastica. Al momento del conferimento, tutti gli operatori dovranno firmare il modulo in possesso del personale incaricato da Hera (riconoscibile dalla pettorina e da un numero identificativo) che sarà accanto a entrambi i compattatori. Gli operatori del mercato dovranno firmare il modulo anche se non hanno rifiuti da smaltire. Gli operatori che non firmano, saranno multati automaticamente: le sanzioni scatteranno dopo le prime due settimane di prova, e quindi dall’8 novembre. La multa è di 50 euro, a cui segue una giornata di sospensione come previsto dal Regolamento dei mercati e delle fiere per chi non osserva le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti. Resta comunque valido l’obbligo di lasciare la propria postazione pulita, come previsto dallo stesso Regolamento.

Cosa si deve buttare nei due compattatori

Nei grandi contenitori a disposizione degli operatori della Piazzola si potrà buttare: cartoni e carta, carte a sostegno di abiti, carta velina, giornali, riviste, materiale illustrativo, scatole di cartoncino per scarpe, imballaggi in plastica, sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica trasparente e non marchiati, film plastici, appendiabiti e grucce, bottiglie di plastica, borsine in plastica o nylon, vaschette in plastica o polistirolo, cassette in plastica.

Agli ambulanti sarà data anche la possibilità di buttare rifiuti indifferenziati, per esempio gommapiuma, stracci, carta unta o sporca, raccolti in sacchi: per questi ci sarà un cassonetto dedicato alla raccolta indifferenziata accanto ai due compattatori.

Si ricorda poi che i rifiuti organici, il vetro e le lattine, possono essere conferiti nelle isole interrate di via Augusto Righi e via Alessandrini o in altri contenitori idonei.