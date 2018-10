Scippo in Piazzola: arrestato baby ladro

Ha solo 16 anni il borseggiatore arrestato dai Carabinieri sabato mattina. Vittima una donna di Minerbio di 59 anni che si aggirava tra i banchi del mercato della Pizzola, quando il ragazzo ha aperto la zip della sua borsa e ha rubato il telefono cellulare.

La donna ha urlato e lo ha inseguito, aiutata da un cittadino pachistano. La pattuglia dei Carabinieri in servizio di controllo aveva però assistito alla scena, così ha bloccato il ladro. Si tratta di un cittadino tunisino, ospite in una comunità in quanto minore non accompagnato e in attesa di permesso di soggiorno. Ora è rinchiuso al carcere del Pratello con l'accusa di furto con destrezza.