No Piazzola per Villaggio Coldiretti: si recupera il 27 ottobre e il 10 novembre

Domenica 27 ottobre e domenica 10 novembre si potrà andare in Piazzola. Il Comune di Bologna ha individuato le due date per recuperare le due giornate del mercato della Piazzola annullate, lo scorso 27 e 28 settembre, per lasciare spazio in piazza VIII Agosto al Villaggio Coldiretti.

"Le associazioni di categoria e gli operatori stessi hanno più volte evidenziato la situazione di grave difficoltà causata dalla sospensione del mercato in un periodo dell'anno molto interessante economicamente", si legge in un provvedimento del settore Commercio di Palazzo D'Accursio. I rappresentanti degli ambulanti hanno dunque "concordato con l'amministrazione comunale la possibilità di recuperare i mancati introiti - continua l'atto - grazie alla programmazione di due edizioni di recupero e, inoltre, di due eventi domenicali di promozione del mercato che si svolgeranno nel corso dei primi sei mesi del 2020 nel centro storico, anche in aree diverse da piazza VIII Agosto, previo parere della competente Soprintendenza". (dire)