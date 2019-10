Rifiuti dopo la Piazzola, l'assessore Aitini: 'Inaccettabile, si cambia metodo'

"Per me è inaccettabile continuare a vedere tutti i rifiuti abbandonati per terra con Hera che ci mette ore a pulire tutto". E' stato duro l'assessore al Commercio Alberto Aitini che sabato sera è passato in Piazza Otto Agosto alla fine del mercato Piazzola.

Sul suo profilo Facebook annuncia: "Presto partiamo con un nuovo metodo, bisogna cambiare - e esorta gli ambulanti a - impegnarsi a raccogliere i rifiuti che producono".

Immediate le risposte degli interessati che lamentano la mancanza di cassonetti dedicati e che chiedono un'isola interrata per cartoni e plastica.

Rifiuti: 'Vere e proprie discariche abusive' in città, arrivano le telecamere

„Sempre in tema di rifiuti, agli inizi di settembre il Comune ha deciso di noleggiare per due anni un sistema di videosorveglianza per contrastare gli abbandoni che sarà direttamente collegato con la Centrale radio della Polizia locale.