Piazzola: multa da 5mila euro per l'ambulante, banco sequestrato

Un ambulante della piazzola è stato multato e la sua merce sequestrata. E' successo nella giornata di oggi. L'esercente avrebbe dovuto saltare un turno di mercato, a causa di un provvedimento di sospensione emesso dallo sportello attività produttive del Comune per un’eccessiva occupazione di superficie, ma è invece stato trovato con il banco allestito dagli agenti del reparto di Polizia commerciale, nel corso dei consueti controlli programmati nei giorni di mercato. Per l’ambulante è quindi scattato il sequestro dell’intero banco (5.600 pezzi in tutto, da biancheria per la casa a giocattoli e oggettistica) più un verbale di 5mila euro.