Piazzola, la nuova raccolta rifiuti funziona. Aitini: "Bravi gli ambulanti"

"Sono venuto in Piazza Otto Agosto a verificare di persona il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che abbiamo deciso per la Piazzola. Che ne dite? Mi pare che funzioni" Così scrive sui social l'assessore alla sicurezza e al commercio Alberto Aitini che è andato in PIazza VIII agosto, a chiusura del mercato.

Dal 25 ottobre infatti sono stati collocati due compattatori per la raccolta differenziata di carta, cartone e imballaggi di plastica, uno proprio in Piazza VIII agosto e uno sulla rampa di accesso al parco della Montagnola, entrambi, conferma l'assessore, con di fianco un cassonetto per la raccolta della frazione non differenziabile. I rifiuti vengono così consegnati a un operatore di Hera che prenderà la firma dell'ambulante. "Se l’ambulante, per una qualsiasi ragione non dovesse produrre nessun rifiuto nell’arco della giornata può semplicemente certificare che non ha prodotto nessun rifiuto, una cosa non semplice, ma semplicissima da fare e che tutela proprio gli ambulanti che voglio fare la raccolta differenziata" continua Aitini. La fascia oraria va dalle 17 alle 20.

"Bravi gli ambulanti. Basta rifiuti abbandonati. Così si fa la raccolta differenziata come nel resto della città, così si contribuisce a migliorare il decoro e la bellezza di Bologna", conlude.