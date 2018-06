Piazza VIII agosto: interviene per separarli mentre litigano, ma lei lo stende

La sequenza è stata anche immortalata in un video, pubblicato poi sui social: un uomo con il volto sanguinante, e il conseguente intervento della Polizia. Alla base del ferimento sarebbe stato il tentativo della vittima, cittadino pakistano di 38 anni, di sedare una violenta lite tra un uomo straniero e una donna, all'apparenza italiana.

Tentativo che ha sortito l'unico effetto però di rimediare un gancio ben assestato, che ha mandato al tappeto il benintenzionato, procurandogli anche una ferita sanguinante al setto nasale. Sul posto poi è intervenuta la Polizia e l'ambulanza: l'aggredito è stato portato in ospedale, mentre i due, identificati poi come un cittadino ivoriano 22enne e una cittadina montenegrina di 26, sono stati portati in Questura e denunciati per rissa e lesioni in concorso. La donna è anche stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, poiché affatto collaborativa con gli agenti durante il controllo.