Piazzola: cosmetici contraffatti, la PM sequestra smalti, matite e lucidalabbra

Prezzi troppo bassi per una marca così famosa di cosmetici, così gli agenti del reparto di Polizia commerciale della Polizia Municipale stamattina hanno sequestrato in Piazzola un intero banco di cosmetici contraffatti.

Nei guai è finito un 31enne di origine pakistana, residente in città, denunciato per ricettazione e contraffazione. L'operazione è avvenuta durante i servizi di contrasto all’abusivismo commerciale: gli agenti hanno individuato l'esposizione di cosmetici su un banco regolare della Piazzola. Insospettiti, hanno controllato i prodotti uno per uno e nel frattempo hanno contattato lo studio legale che tutela il marchio affisso sui prodotti, ottenendo la conferma che si trattava di merce contraffatta. Sequestrati tutti i prodotti, quasi 350 pezzi tra smalti per unghie, matite per occhi e lucidalabbra, per un valore in negozio di oltre 10.000 euro.