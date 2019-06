Prende a martellate un barista nel modenese, fermato in stazione a Bologna

Ieri mattina intorno alle 5.30 a Finale Emilia un uomo ha picchiato il gestore del bar-tabaccheria Il Castello, il 64enne Gian Franco Guerra, lasciandolo agonizzante a terra e poi dandosi alla fuga.

L'aggressore, come riporta ModenaToday, ha utilizzato un martello per colpire ripetutamente e con ferocia la sua vittima. I soccorsi sono stati immediati, grazie ai residenti che hanno chiesto in tempi rapidi l'intervento del 118. Il ferito è poi stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara grazie all'eliambulanza. L'uomo è ancora ricoverato in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo.

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo ad identificare come presunto aggressore un giovane cittadino ucraino. Lo straniero è poi stato rintracciato e fermato a Bologna un paio di ore dopo i fatti, mentre si trovava presso la stazione centrale.

Secondo quanto ricostruito dall'Arma - e diversamente da quanto ipotizzato stamane - lo straniero sarebbe entrato come un normale cliente, il primo della giornata, per comprare un pacchetto di sigarette. La sua sarebbe stata una reazione alle "attenzioni indesiderate" ricevute da parte del negoziante all'interno del locale.