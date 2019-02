Antoniano, il Piccolo Coro “Mariele Ventre” cerca nuove voci

Nuovi ingressi a febbraio e marzo 2019 nel Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna, diretto da Sabrina Simoni. Si cercano nuove piccole voci.

Mercoledì 27 febbraio e lunedì 4 marzo, presso la scuola del Piccolo Coro, in via G. Guinizelli 13 si terrano le audizioni, rigorosamente gratuite. Sono invitati a partecipare le bambine e i bambini –di età compresa indicativamente tra i 4 e i 9 ann –residenti nell’area metropolitana di Bologna. Per prendere parte alle audizioni non è necessario aver frequentato corsi di canto o musica.

La direttrice Sabrina Simoni accompagnerà al pianoforte le esibizioni dei piccoli interpreti a cui verrà chiesto di eseguire un brano o parte di esso tratto dal repertorio dello Zecchino d’Oro. “Le audizioni rappresentano il momento in cui ci si conosce, il nostro primo contatto.” –dice Sabrina Simoni–“cantare in un coro significa prendere parte ad un progetto comune ilcui obiettivo è quello di trovare il giusto equilibrio tra impegno e divertimento. Attraverso la musica si impara a crescere insieme, ponendosi degli obiettivi, che vanno perseguiti con gioia e vitalità, nel rispetto delle regole.”

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonicamente al numero 051.3940240, chiamandodal lunedì alvenerdì dalle 10.00 alle 12.00, oppure via mailscrivendo all’indirizzopiccolocoro@antoniano.it. Ulteriori informazioni sul sitowww.zecchinodoro.orgCreditsAbiti e calzature Piccolo Coro: Mi.Mi.Sol by Imelde BronzieriFoto:Umberto Guizzardi