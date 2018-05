Nettuno d'oro al Piccolo coro dell'Antoniano, Merola: 'Da Bologna messaggio di pace nel mondo'

Un anno pieno di soddisfazioni per il Piccolo Coro dell'Antoniano 'Mariele Ventre' che festeggia i 55 anni di attività. Dopo l'esibizione al Festival di Sanremo insieme al Lo Stato Sociale, riceverà il Nettuno d'oro, come ha annunciato il sindaco Virginio Merola oggi in apertura della seduta del Consiglio comunale.

"E' nato e cresciuto a Bologna e da Bologna porta nel mondo, attraverso le canzoni dello Zecchino, un messaggio di solidarietà, pace e speranza - ha detto sindaco che ha invitato il Consiglio comunale a partecipare alla cerimonia di lunedì 14 maggio all'Antoniano, durante la quale il Piccolo coro si esibirà.

"Vogliamo rendere omaggio al Piccolo coro nel luogo dove ogni giorno l'Antoniano svolge la sua importante attività per chi nella nostra comunità ha piu' bisogno".

Dal 1974 il Nettuno d'oro viene conferito dal Comune di Bologna a cittadini, aziende, enti e sitituzioni che hanno onorato con la propria attività la città.