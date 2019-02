Piena Reno, sindaci preparano report: in Regione bocciata commissione d'Inchiesta

La relazione della Giunta Bonaccini sull'alluvione del Reno non scioglie tutti i dubbi dei sindaci del bolognese. Che a loro volta stanno preparando un report su quanto avvenuto il 2 febbraio scorso. "A noi interessa capire cosa è successo, se qualche passaggio è saltato", ha detto il sindaco di Castel Maggiore, Belinda Gottardi, dopo aver ascoltato l'informativa dell'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo, in Assemblea legislativa, insieme agli altri sindaci colpiti dalla piena del fiume.

"Leggeremo con attenzione la relazione della Regione- dice Gottardi- ma anche noi stiamo realizzando un report sull'accaduto, raccogliendo dati e informazioni". Quando sarà pronto, avverte il sindaco di Castel Maggiore, "ci confronteremo con la Regione per capire quali passaggi sono mancati. Credo sia nell'interesse di tutti capire se ci sono state falle e cosa non ha funzionato".

Gazzolo in aula "ci ha fornito alcuni elementi utili- continua Gottardi- ma alcune domande restano. Ad esempio, se chi stava seguendo i lavori sull'argine aveva cognizione della sua resistenza in vista della piena". Il sindaco di Castel Maggiore boccia poi l'intenzione dei 5 stelle di rivolgersi alla magistratura.

"Gli esposti sono molto in voga adesso, ma non sono utili alle persone- afferma Gottardi- servono più che altro per andare sui giornali, ma non portano esiti. Diventa svilente buttare sempre tutto in Procura, cercare la verità non significa sempre e solo passare dai magistrati. Ci vorrebbe più rispetto anche per la giustizia", chiosa il sindaco di Castel Maggiore.

In Assemblea legislativa è stata bocciata la commissione d'inchiesta proposta avanzata dai 5 stelle. "La commissione terza ha le stesse prerogative, non serve nominarne un'altra", afferma Massimo Iotti del Pd. Gli fa eco la dem Manuela Rontini, presidente della commissione Ambiente.

"Quando si sono presentati casi di emergenza per maltempo- rivendica- in commissione abbiamo sempre dato spazio e tempo all'approfondimento e continueremo a farlo senza sottrarci alle nostre responsabilità".

M5S: "Muro di gomma"

La capogruppo M5s, Silvia Piccinini, che parla di "muro di gomma" da parte della Regione. "Il Pd ha bocciato la richiesta di commissione d'inchiesta preferendo scaricare ogni responsabilità di quanto accaduto addirittura sul Governo, con un ragionamento che va oltre i confini della realtà", si sfoga Piccinini in una nota, confermando che "già nelle prossime ore depositeremo un dettagliato esposto alla Procura. La verità deve venire a galla. Ed è incredibile che proprio una sindaca Pd di uno dei Comuni alluvionati (Belinda Gottardi di Castel Maggiore, ndr) si dica addirittura contraria all'intervento della magistratura: di che cosa ha paura? Che emerga la verità? O che si indaghi sui veri responsabili di quanto accaduto?".

A favore della commissione d'inchiesta in Regione è invece il centrodestra. "Avevamo chiesto fondi per lavorare sulle sponde dei fiumi e interventi urgenti da fare- sottolinea il leghista Marco Pettazzoni- ora, dopo quello che e' successo ci vuole momento di approfondimento". Della stessa idea anche l'ex 5 stelle Gianluca Sassi. "A differenza della terza- sostiene- la commissione d'inchiesta permetterebbe di concentrarsi sul tema specifico" (dire)