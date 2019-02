Esondazione Reno, vertice in prefettura con i sindaci della 'Zona Rossa'

E' in corso un vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione della Bassa Bolognese, colpita duramente dallo straripamento del fiume Reno.

Alla riunione sono presenti il Governatore Stefano Bonaccini, Virginio Merola in veste anche di Sindaco metropolitano e i sindaci della 'zona rossa', tra tutti la Prima cittadina di Castel Maggiore Belinda Gottardi e Argelato Claudia Muzic. Presenti tra gli altri anche il comandante dei Vigili del Fuoco, quello dei Carabinieri Pierluigi Solazzo.

Di primaria importanza, subito dopo gli aspetti più strettamente emergenziali sarà quello dei risarcimenti ai danni provocati dalla rottura degli argini, che tra Castel MAggiore e Argelato hanno prodotto i danni maggiori.