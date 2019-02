Castello D'Argile: allagata la frazione, strade chiuse

Strade chiuse a Castello D'Argile. Le acque fuoriuscite ieri dalla rottura dell'argine tra Castel Maggiore e Argelato si sono diffuse nelle campagne e sono state raccolte nei canali. Uno di questi, il Riolo, ha tracimato, rendendo impraticabili alcune strade nella frazione di MAscarino.

Chiuse al traffico: - via Primaria/via Mascherino (che collega Mascarino a San Giorgio), Via Allamari Nord/via Macero (che collega Mascarino ad Argelato), via 4 Vie. In caso di emergenza potete contattare la centrale della Polizia Locale al numero 051-8904750. Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti.