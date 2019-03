Inondazione Reno, governo dichiara stato di emergenza: più vicini i risarcimenti

Risarcimenti più vicini per cittadini dei comuni coinvolti dalla piena del Reno di Febbraio. Il consiglio dei ministri di ieri ha infatti ratificato lo stato di emergenza per i territori colpiti dall'ondata di maltempo dello scorso febbraio, tra cui il bolognese. Lo stato di emergenza è un passo burocratico necessario per sbloccare fondi extra che verranno destinati anche al risarcimento dei danni ai residenti.

A questo proposito è il Comune di Argelato a farsi avanti: "Attendiamo -recita una nota del municipio- gli atti conseguenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che daranno elementi di maggiore dettaglio sui risarcimenti a cittadini ed imprese colpite. Il comune di Castel Maggiore invece aveva fatti una stima dei danni, che ammontano a circa 2,4 milioni di euro