Piena del Reno, esposto 5Stelle: la Procura apre un facicolo

La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo dopo la presentazione, da parte del Movimento 5 stelle, di un esposto riguardante l'alluvione del Reno. Si tratta di un fascicolo conoscitivo, quindi senza indagati nè ipotesi di reato.

A presentare l'esposto sul cedimento dell'argine nella zona di Castel Maggiore era stata, lunedì mattina, la capogruppo pentastellata in Regione Emilia-Romagna, Silvia Piccinini, che parlando con i cronisti aveva detto: "Speriamo che la magistratura non si volti dall'altra parte ed apra un fascicolo" sull'alluvione del Reno.

"Questa - aveva sbottato il segretario regionale PD Paolo Calvano - è politica e propaganda di bassa qualità, fatta sulla pelle della gente che ha subito e ancora sta contando i danni; è becero sciacallaggio, per strappare quei cinque minuti di quella visibilità che il M5s non è mai riuscito ad avere per la totale inerzia politica e l'assoluto vuoto di proposta che hanno segnato la sua presenza in Emilia-Romagna in questi anni".

Inoltre secondo i 5 stelle l'argine provvisorio "in alcuni punti non aveva la stessa altezza dell'argine maestro". Infine, di fronte a possibili calamità, "andava garantita l'incolumità pubblica". Ma il ritardo secondo la numero uno dei 5 stelle in Regione e' anche quello dei magistrati, ora 'stimolati' per vie ufficiali ad intervenire. "La cosa che mi pare particolarmente strana- afferma Piccinini durante il breve incontro stampa in via Garibaldi- e' che nessuno abbia aperto un fascicolo, quando in casi simili, penso ad esempio a Lentigione, in quattro giorni la Procura si e' attivata in autonomia. Ci viene detto che è un evento straordinario, in realta' l'unica cosa straordinaria e' il ritardo con cui sono stati fatti i lavori, quindi chiediamo che si indaghi sulla dinamica degli eventi e che vengano accertate eventuali responsabilità".