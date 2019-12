Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti in giro per Bologna

Una bella coppia in giro per Bologna: Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, in città per il loro spettacolo teatrale insieme a Giorgio Panariello, si sono concessi una pausa al sapore autentico di Bologna. Questa foto è infatti stata scattata in via degli Orefici, da Paolo Atti&Figli, dove forse i due showmen hanno fatto scorta di specialità gastronomiche. Intanto è scattata una foto ricordo subito postata su Facebook: "A Bologna con il loro spettacolo teatrale, hanno voluto a tutti i costi la foto con le nostre ragazze" si legge sulla pagina del negozio.