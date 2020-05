Atti osceni a Pieve di Cento: si aggira nudo nel parco pubblico, arrivano i Carabinieri

Si aggirava nudo all’interno del parco pubblico “l'Isola che Non C’è” di via Salvador Allende a Pieve di Cento. I carabinieri della stazione, durante i servizi di controllo e gestione dell’emergenza covid, hanno denunciato un ventisettenne italiano per atti osceni.

E’ successo il pomeriggio di domenica 17 maggio, quando la Centrale Operativa del 112 ha ricevuto la segnalazione. I militari sono entrati nel parco e hanno trovato il giovane seminudo e in piedi su un telo da mare steso a terra. Alla vista dei militari, il giovane, che si trovava in compagnia di un amico, si è tolto anche gli slip sostenendo che voleva purificarsi, per poi ripulire la sporcizia lasciata dagli altri frequentatori dello spazio verde. Invitato a rivestirsi, il giovane è stato denunciato e allontanato.