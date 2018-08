Maltempo, tempesta a Pieve di Cento: caduta anche la statua dei bersaglieri

Maltempo annunciato e allerta della Protezione Civile. Un brutto temporale nella bassa bolognese, ha colpito in particolare Pieve di Cento.

Il sindaco Sergio maccagnani ha da poco concluso il sopralluogo: "Le strade sono piene di rami caduti - scrive su Facebook - alcune piste ciclabili sono intercluse. Un albero in un giardino privato é crollato senza per fortuna fare danni a persone. Purtroppo si é piegata la statua del bersagliere realizzata da Nicola Zamboni (ma lavoreremo per sistemarla)".

Rami e alberi verranno rimossi domattina: "Non é detto che riusciremo a fare tutto entro domani ma entro venerdi sistemeremo le principali vie. Chiedo a chiunque qualora ci siano danni evidenti di telefonare ai vigili del fuoco o alla polizia municipale al numero 800800606. Chiedo infine a tutti, soprattutto a pedoni e biciclette, di usare la massima prudenza", conclude il primo cittadino.

