Esplosione nella notte a Pieve di Cento: salta il postamat

Una esplosione in pieno centro storico ha svegliato questa notte diversi residenti di Pieve di Cento. A essere preso di mira è stato il Postamat di via Gramsci. Il tutto è successo in pochissimi minuti: in base a un primo riscontro dei carabinieri sembra che un gruppo di quattro individui si sia approcciato allo sportello automatico, probabilmente per piazzare un congegno esplosivo.

Dopo la deflagrazione, i malviventi si sono impossessati della somma contenuta nel cash-dispenser -somma ancora in fase di quantificazione- e poi si sono allontanati a bordo di una Giulietta di colore grigio. Dalle prime verifiche sembra che i danni alla filiale non siano di natura strutturale, anche se ingenti.