Inseguimento al Pilastro: in auto un coltello, nei guai pregiudicato

Ha incrociato l'auto dei Carabinieri, ha invertito la marcia e ha accelerato, ma è stato bloccato in via Pirandello. Al volante di una Fiat Stilo, un bolognese di 35 anni che è risultato positivo alla banca dati delle forze di polizia per i suoi precedenti per reati contro la persona.

I militari hanno così perquisito l'abitacolo e rinvenuto un coltello a serramanico con una lama di 18 cm, all'interno della tasca dello sportello guidatore. E' stato denunciato per porto abusivo di armi.