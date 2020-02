Pilastro, spaccia cocaina al parco: 24enne arrestato dopo la fuga

Nell'ambito dei controlli anti-droga al quartiere Pilastro, i Carabinieri del Radiomobile hanno arrestato ieri, 20 febbraio, un cittadino tunisino di 23 anni, irregolare sul territorio italiano e con una sfilza di precedenti.

I militari lo hanno notato mentre, con un cane al guinzaglio, si intratteneva sulla panchina di un parco con un connazionale, risultato estraneo ai fatti. Il giovane ha tentato di fuggire a piedi, ma è caduto a terra e "sfortunatamente ha perso" un involucro, infine è stato fermato e perquisito in via Frati. L'involucro conteneva 23 grammi di cocaina. Anche in considerazione dei suoi precedenti, è stato ammanettato.

I Carabinieri, sempre nella giornata di ieri, hanno arrestato un cittadino nigeriano di 24 anni, regolare sul territorio italiano, sorpreso a vendere droga sulle scale del Pincio. In tasca sono stati rinvenuti 28 grammi di marijuana e 12 di hashish. Il processo per direttissima è previsto per oggi 21 febbraio.