Pilastro: fuga in motorino poi lo schianto, ferito un giovane

In corsa, persino contromano, per le vie della città, in sella ad un motorino. Poi lo schianto contro alcune automobili in sosta. Così è finito nei guai con la polizia un cittadino marocchino di 25 anni. La folle fuga è stata intrapresa dal giovane per sfuggire all'alt intimatogli dai poliziotti. E' successo ieri pomeriggio in zona Pilastro, alla preferia della città.

Da quanto si apprende, l'uomo era in sella ad uno scooter quando è incappato in un controllo stradale. Irregolare sul territorio, già sottoposto ad ordine di espulsione, il giovane ha quindi cercato di evitare controlli, così ha spinto sull'acceleratore dandosi ad una precipitosa fuga.

La corsa è iniziata da via Gozzano, è proseguita con varie infrazioni al codice della strada ed è terminata poi con lo schianto contro alcune auto parcheggiate lungo via Casini. Qui il 25enne, caduto dal motorino, ha tentanto di scappare a piedi. Invano. Fermato e denunciato dai poliziotti, è stato trasportato al pronto soccorso dai sanitari del 118 in codice di media gravità.