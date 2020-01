Il Pilastro non ci sta: "In piazza contro odio e passerelle"

Il Pilastro non ci sta. Alle 18, cittadini e cittadine del Pilastro, scendono in piazza per un presidio e dicono no all'odio e alla gogna mediatica in cui l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con il gesto del citofono, ha buttato l'intero quartiere e la famiglia protagonista del misfatto.

Sono loro che, da anni, insieme alle associazioni, vivono e lavorano al Pilastro. "In questi anni associazioni, singoli cittadini, istituzioni scolastiche, Quartiere San Donato - San Vitale, Comune di Bologna e forze dell’ordine – dicono gli organizzatori – si sono impegnate fortemente per migliorare la qualità del territorio e la vita delle persone. Molti progetti sono stati realizzati e ci sono ancora tante cose da fare; il Pilastro ha tante eccellenze, un tessuto civico forte e una tradizione di dialogo tra cittadini ed istituzioni. Nessuno nega i problemi ma è importante affrontarli insieme. E questo lo stiamo facendo, per percorrere insieme la faticosa strada del riscatto anche da tanti pregiudizi".

"Non abbiamo bisogno di racconti caricaturali e di passerelle che incitino allo scontro sociale – proseguono –, abbiamo bisogno invece di una politica che faccia proposte serie e di progetti di collaborazione civica che possano aiutarci a risolvere i problemi del nostro territorio, consolidando la cultura della legalità democratica, del rispetto e della solidarietà".