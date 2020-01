Pilastro: il racconto non convince, rapina simulata per avere un cellulare nuovo

C'era qualcosa che quadrava nel racconto fatto alla Polizia da una ragazza bolognese di 15 anni che, la sera del 20 gennaio aveva denunciato una rapina in via Grazia Deledda, al Pilastro.

La "vittima" aveva riferito di essere scesa alla fermata del bus di via Salgari, quindi era stata raggiunta alle spalle da un uomo che le aveva chiesto dei soldi, ma prima che potesse reagire le aveva sferrato un pugno in pieno viso, facendola così cadere a terra. Le aveva quindi strappato zaino e giubbotto e rubato il telefonino per poi fuggire a piedi. Forse il racconto non ha convinto gli inquirenti, perché sarebbe caduta più volte in contraddizione.

La Squadra Mobile nel corso delle indagini ha così rintracciato il cellulare in provincia di Bologna, in possesso di un 19enne, cittadino russo, residente in Italia, e quando lo hanno interrogato lui ha "vuotato il sacco". In pratica, i due si conoscevano e hanno inscenato la rapina, in tal modo, il ragazzo si è ritrovato con un nuovo cellulare e alla 15enne i genitori ne avrebbero acquistato un altro.

Entrambi sono stati denunciati per simulazione di reato e procurato allarme. Nello stesso smartphone, gli agenti avrebbero trova "prove" della rapina da simulare.