FOTONOTIZIA| In Piazza torna "Pino Sciarpa": sciarpe e guanti per chi ha bisogno

Una sciarpa sospesa per donare calore ai più bisognosi. Anche quest'anno, sotto il portico di Palazzo d'Accursio che si affaccia su Piazza Maggiore, c'è l'albero "Pino Sciarpa". I cittadini possono lasciare sciarpe, berretti e guanti per chi ne ha bisogno.

Il 'Pino sciarpa' torna in città: cappelli e sciarpe sospese per le persone senza fissa dimora

„In pratica, è un albero da addobbare con gli indumenti per i senza fissa dimora. “