Pioggia battente tutta la notte: danni a cantine, alberi caduti e strade allagate

Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in diversi casi per i danni provocati dalle abbondanti piogge di queste ultime ore. Una decina gli interventi che hanno richiesto il lavoro dei pompieri, soprattutto per cantine allagate, alberi caduti e strade allagate.

Disagio alla circolazione in via Bentivogli, dove un albero ha ceduto ed è caduto in strada, intorno alle tre del mattino. Ora la situazione traffico è parzialmente ristabilita, ma lungo la via si procede a senso unico alternato. Altri interventi per l'abbondante pioggia si sono registrati in via Fondazza, Strada Maggiore, via Parri, via Da Vinci, via Fosse Ardeatine. Verso il mattino la situazione è ritornata alla normalità.