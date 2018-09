In giro con 'Piròn èl Furnar', il forno storico di via Nosadella

"La bottega si trova al centro di un dedalo di strade piene di storia e arte, ed è profondamente radicata nella vita del quartiere Malpighi in cui si trova.

L'idea avuta da Angela Bai, titolare del panificio, e da Valeria Riguzzi, editor scrittrice e amica di sempre, è di raccontare a voce l'itinerario intorno alla bottega, descritto anche in un libro e in un audiolibro in italiano e in inglese, organizzando brevi tour di 60 minuti circa".



Iscrizioni: direttamente in bottega, al numero 051 332138 e via mail angea.bai@gmail.com.