Fare il bagno in un aereo, a Ozzano si può: apre Areopoll

Ha la forma di un vero aeroplano la piscina che inaugurerà venerdì prossimo a Ozzano. Una forma originale quella scelta dall'Aviosuperficie ozzanese che, dopo il recente cambio gestionale dell'impianto dedicato al volo ultraleggero di via Sabbionara, a Ponte Rizzoli, ora denominato Fly Ozzano, si arrichisce di una nuova proposta.

Denominata Piscina Areopoll, sarà aperta a chiunque vorrà trascorrere una giornata di relax in un contesto davvero particolare. La vasca all'aperto a forma di aereo, infatti, non è solo per aviatori, ma anche per visitatori e turisti.

La struttura, unica sul nostro territorio, offre servizi vari: lettini, ombrelloni, bar e spazi dedicati al divertimento anche degli ospiti più piccini. Inoltre diversi sono gli eventi in programma: dagli aperitivi, all'animazione, ai concerti a bordo piscina.

PISCINE ALL'APERTO A BOLOGNA? MINI GUIDA PER L'ESTATE 2018