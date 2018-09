Taser, la nuova arma dei carabinieri: ecco come funziona | VIDEO

Sono 12 le città in cui la pistola sarà introdotta in via sperimentale; già attiva da tempo in altri Paesi, a Bologna - dopo un corso apposito - una ventina di militari avranno in dotazione l'arma elettrica.

"Funziona con un dispositivo consolidato - spiega il Colonello Valerio Giardina - con l'emissione di due dardi collegati a due fili che emetteranno un' energia elettrica che immobilizzerà e inibirà l'aggressore".